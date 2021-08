Fonseca: “Mourinho è stato sincero con me. Tiago Pinto? Rapporto straordinario”

Paulo Fonseca ha rilasciato un’intervista a Sic. Ai microfoni dell’emittente portoghese, l’ex allenatore della Roma ha parlato del rapporto con il general manager Tiago Pinto e con José Mourinho, suo successore sulla panchina romanista. Queste le parole.

“José ha avuto un atteggiamento molto corretto con me prima dell’ufficialità, è stato gentile da parlarmi e spiegarmi la situazione. Sono sempre stato consapevole del processo, non è stato fatto niente alle mie spalle, mi sentivo sempre molto a mio agio e anche Tiago Pinto ha sempre avuto con me un rapporto straordinario, di grande sincerità”.

Conclusa l’esperienza alla Roma, Fonseca ha avuto la possibilità di rimanere in Italia. C’era infatti un’intesa con la Fiorentina – prima avversaria in campionato della Roma di Mourinho – che però ha virato prima su Gattuso e poi su Italiano.

L’allenatore lusitano è stato però soprattutto vicino al Tottenham. L’approdo in Inghilterra è stato tuttavia bloccato con l’arrivo di Fabio Paratici nei quadri dirigenziali degli Spurs. Nelle ultime settimane, invece, si era arrivata la chiamata dell’Atlanta, declinata dal lusitano poiché desideroso di rimanere in campionati di vertice.