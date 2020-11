Fonseca: “Il nuovo contratto non dipende da me”

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – Dalla graticola alla voglia di rinnovo. Paulo Fonseca ha il contratto in scadenza a giugno, ma la Roma ha un’opzione che, continuando a fare così le cose, farà scattare presto, soprattutto se in questa stagione si eviterà la crisi invernale. “E’ una cosa che non dipende da me, ma non sono preoccupato di questa situazione. Sono solo focalizzato sulle partite. Sono soddisfatto perché la squadra sta giocando bene e vincendo. La cosa più importante è la vittoria e fare queste prestazioni. Non voglio concentrarmi sulla classifica”.