Fonseca: “Giocano Pau Lopez e Mayoral. Troppi gol per errori individuali”

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – Da un lato la difesa di due giocatori che appaiono più in difficoltà: “Pau Lopez e Mayoral giocheranno“. Dall’altro l’ennesimo riferimento agli errori individuali in difesa: “Siamo noi che ci creiamo problemi“. La partita contro la Fiorentina è diventata delicatissima dopo che la Roma ha ottenuto un punto tra Benevento e Milan. Fonseca ha chiara la situazione e conferma il portiere col centravanti proprio per evitare in depressione: “Quella semmai la vedo fuori. Abbiamo sempre reagito bene dopo le sconfitte“. Il 3-4-2-1 non si cambia: “Ogni grande squadra ha una sua identità e non si può modificarla perchè vinciamo o perdiamo una partita“.