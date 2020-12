Fonseca chiede due esterni: terzino destro e attaccante

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Due esterni: un attaccante e un terzino destro. Sono questi gli obiettivi della Roma a gennaio richiesti da Fonseca. Capitolo attaccante: il favorito resta Stephan El Shaarawy. Ora c’è più tempo per mettere tutti d’accordo rispetto alla scorsa estate. Capitolo fascia destra: prima bisognerà cedere uno tra Santon e Bruno Peres, visto che Karsdorp è ormai diventato titolare nel ruolo. Per Jeremie Frimpong, olandese classe 2000, il Celtic chiede 15 milioni, una cifra che la Roma in questo momento non può e non vuole spendere.

La trattativa con l’americano Reynolds (2001) sembra essersi arenata. Lo svizzero Omeragic (2002) dello Zurigo è sempre monitorato, dopo essere stato accostato alla Roma nel mercato estivo. Con il Rennes, invece, si è parlato di Brandon Soppy (2002), che potrebbe rientrare nell’operazione per il riscatto di Nzonzi, ora in prestito al club che milita in Ligue 1. In uscita Fazio, Juan Jesus (entrambi col contratto in scadenza il prossimo 30 giugno) e Pastore: ha offerte in Mls e in Qatar.