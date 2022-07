Florenzi: “Ho scelto la via del silenzio per rispetto. Consapevole di aver dato il massimo” – FOTO

Alessandro Florenzi è stato ceduto a titolo definitivo al Milan. Dopo le esperienze in prestito al Valencia, al PSG e al Milan, il classe 1991 ha salutato così la Roma con un post su Instagram:

“Ciao Roma, é stato un viaggio splendido!

Avevo 11 anni la mia prima volta a Trigoria. In vent’anni solamente quattro volte ti ho detto arrivederci.

La prima volta per crescere e “farmi le ossa” e negli altri casi perché a volte la vita ci insegna ad accettare situazioni che vanno diversamente da come abbiamo sempre immaginato.

Ho scelto la via del silenzio, perchè è qui che nasce per me il significato di rispetto per una squadra e per una società.

Ci tengo con tutto il cuore a ringraziare le persone che hanno lavorato in questi anni a Trigoria, insieme siamo stati “CASA”.

Sereno e consapevole di aver dato il massimo per la maglia e i tifosi…vi auguro il meglio! 💛❤️”