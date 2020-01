Pagine Romaniste (Da Fiumicino L.Fantoni) – La Roma è partita dall’aeroporto di Fiumicino per raggiungere Torino in vista della prossima sfida di Coppa Italia contro la Juventus valida per i quarti di finale della competizione. I giallorossi hanno svolto questa mattina alle ore 11 l’allenamento di rifinitura. Anche Petrachi presente nella partenza per il Piemonte.