Fiorentina “verde”, obiettivo Riccardi

Corriere dello Sport (F. Bandinelli) – La strategia di mercato della Fiorentina è già fissata e il baby romanista Alessio Riccardi è uno degli obiettivi principali. Per prenderlo serve l’offerta giusta, che probabilmente si aggira tra i quattro e i cinque milioni di euro. Piace anche al Cagliari del nuovo allenatore Di Francesco che l’ha fatto debuttare in Coppa Italia (14 gennaio 2019), alla Juventus e al Sassuolo. Ma i viola vogliono bruciare tutti sul tempo per regalarsi uno dei futuri pilastri della Nazionale. E’ molto presto per dirlo, ma questa potrebbe essere una straordinaria opportunità per il classe 2001 per crescere e diventare un Sensi 2.0.