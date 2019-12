Fiorentina-Roma, le pagelle dei quotidiani. Pellegrini illumina il gioco, straripanti Dzeko e Zaniolo

Pagine Romaniste – La Roma sbanca il Franchi, travolgendo per 1-4 la Fiorentina. Gli uomini di Fonseca sono stati protagonisti di una prestazione solida, continua e intensa. Ad accendere però la luce nel gioco del portoghese sono sempre i soliti: Zaniolo, Dzeko e Pellegrini. In primo piano il bosniaco, con un gol e due assist, ma soprattutto il numero 7, capace anche lui di andare a segno e di dare sempre quel quid in più alla manovra romanista. Positive anche le prestazioni di Kolarov e della difesa tutta, con il solo Florenzi che a tratti è andato leggermente in difficoltà, ma senza mai sfigurare.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CALAMAI)

Pau Lopez, 6; Florenzi 6, Mancini 6, Smalling 6,5, Kolarov 7; Diawara 6,5, Veretout 6; Zaniolo 7,5, Pellegrini 7, Perotti 6; Dzeko 7,5. Subentrati: Mkhitaryan 6, Under sv, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Pau Lopez, 6,5; Florenzi 6, Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kolarov 7; Diawara 6,5, Veretout 6,5; Zaniolo 8, Pellegrini 8, Perotti 6; Dzeko 7,5. Subentrati: Mkhitaryan sv, Under sv, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 7.

TUTTOSPORT (MASINI)

Pau Lopez, 6,5; Florenzi 6, Mancini 6,5, Smalling 6, Kolarov 7; Diawara 6,5, Veretout 6,5; Zaniolo 8, Pellegrini 8, Perotti 6,5; Dzeko 8. Subentrati: Mkhitaryan sv, Under sv, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 7,5.

IL MESSAGGERO (BUFFONI)

Pau Lopez, 6,5; Florenzi 6, Mancini 6,5, Smalling 7, Kolarov 7; Diawara 6,5, Veretout 6,5; Zaniolo 8, Pellegrini 8, Perotti 6,5; Dzeko 7,5. Subentrati: Mkhitaryan sv, Under sv, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 7,5.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Pau Lopez, 6,5; Florenzi 6, Mancini 6,5, Smalling 7, Kolarov 7; Diawara 6,5, Veretout 6; Zaniolo 8, Pellegrini 8, Perotti 6,5; Dzeko 7. Subentrati: Mkhitaryan 6, Under sv, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 7,5.

LA REPUBBLICA (PINCI)

Pau Lopez, 6; Florenzi 5,5, Mancini 5,5, Smalling 6, Kolarov 6,5; Diawara 6,5, Veretout 5,5; Zaniolo 7, Pellegrini 8, Perotti 5; Dzeko 6,5. Subentrati: Mkhitaryan sv, Under sv, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 7.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez, 6,5; Florenzi 7, Mancini 7, Smalling 7, Kolarov 6,5; Diawara 7, Veretout 7; Zaniolo 7,5, Pellegrini 8, Perotti 6,5; Dzeko 7,5. Subentrati: Mkhitaryan 6,5, Under 6,5, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 7.

LA STAMPA (MARUCCI)

Pau Lopez, 6,5; Florenzi 6,5, Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kolarov 7; Diawara 6,5, Veretout 6,5; Zaniolo 7, Pellegrini 7,5, Perotti 6; Dzeko 7. Subentrati: Mkhitaryan 6, Under sv, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 7.

IL GIORNALE (TENERANI)

Pau Lopez, 6,5; Florenzi 6, Mancini 7, Smalling 7, Kolarov 7; Diawara 6, Veretout 6; Zaniolo 7,5, Pellegrini 7,5, Perotti 6; Dzeko 7,5. Subentrati: Mkhitaryan sv, Under sv, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 7,5.

IL ROMANISTA (LO MONACO)

Pau Lopez, 6,5; Florenzi 6,5, Mancini 7, Smalling 6,5, Kolarov 6,5; Diawara 7, Veretout 6,5; Zaniolo 7, Pellegrini 8, Perotti 6,5; Dzeko 7,5. Subentrati: Mkhitaryan sv, Under sv, Spinazzola sv. Allenatore: Fonseca 7.