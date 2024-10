Dopo la gara contro il San Gallo in Conference League, Raffaele Palladino ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky su Bove e sulle condizioni di Kean in vista della sfida tra Fiorentina e Roma:

“Felice che Edoardo stia facendo bene. Chi capisce di calcio vede il grande lavoro che fa in fase di non possesso e non solo. Lui è il nostro jolly, può giocare ovunque. Lui è molto intelligente e maturo, vede calcio. Bove lo utilizzo in tutti i ruoli del centrocampo, lo mette dove mi serve”.

“Ho un grande staff medico e mi auguro di sì – ha aggiunto sull’eventuale recupero di Kean per la sfida contro la Roma -. Non è facile perché ha preso una bella botta a Lecce, ci proviamo. Se non dovesse farcela abbiamo delle valide alternative quindi sono tranquillo”.

Foto: [Alessandro Sabattini] via [Getty Images]