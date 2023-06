L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League. Il tecnico oltre a parlare della gara contro il West Ham, si è soffermato anche sulla finale di Europa League persa dalla Roma. Queste le sue parole: “Mi è dispiaciuto tantissimo non vedere la Roma e Mourinho gioire ed alzare il trofeo, era la prima italiana a disputare la prima delle tre finali. Molto dispiaciuto. Ora tocca a noi, in una partita complicata, difficile, ma è normale che sia così. È una finale internazionale, di una competizione che alla fine tutti vogliamo cercare di vincere. Poi toccherà all’Inter. Mi preme sottolineare che il calcio italiano, mai sparito dai radar, sta confermando di essere in grande crescita. Portare tre squadre in finale è motivo d’orgoglio. Il nostro calcio sta crescendo molto. Domani tocca a noi, cercheremo di fare tutto il possibile per gioire.”