Nel primo posticipo del lunedì si sono affrontate al “Franchi” Fiorentina e Genoa, in uno scontro di metà classifica. La partita ben giocata da entrambe le squadre è stata sbloccata dal rigore del solito Guomundsson, arrivato a 13 gol in Serie A.

Nel secondo tempo riemerge la Viola, che trova il pare con il secondo gol di questo campionato di Ikone.

Altro pareggio che si aggiunge agli altri 6 di questa giornata, in attesa di vedere come finirà Atalanta-Verona.