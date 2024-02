L’attaccante argentino della Fiorentina, Lucas Beltran, ha parlato ai microfoni di Eurosport, soffermandosi sul suo rapporto con Dybala e rivelando un retroscena dello scorso mercato estivo. Queste le sue dichiarazioni:

“Lui era molto amico di mio fratello, giocavano insieme da piccoli. Dormiva a casa mia, era sempre da noi, quindi lo conosco bene. Lo considero una persona di famiglia. Ci vediamo spesso, quando possiamo, anche in Italia. Da quando sono arrivato qui, esco anche con Martínez Quarta, Nico González, Gino Infantino, poi ho anche amici al Frosinone, Matias Soulè e Enzo Barrenechea su tutti. Con Enzo e suo papà dobbiamo organizzare presto un asado. Ho amici che vivono in Italia da molto tempo, sono venuti qui per problemi economici in Argentina. Nei giorni off mi piace girare e conoscere l’Italia: Roma, Venezia, Milano, il lago di Como…”.