FIFA 22, Maitland-Niles protagonista con la versione “Road to the Final”: carta 87 per il romanista – FOTO

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – In campo prestazioni non tanto ottimali. Dopo un discreto avvio Maitland-Niles ha perso posizioni costringendo Karsdorp ancora una volta ad un tour de force. L’inglese, a differenza di Sergio Oliveira, non sembra essersi ambientato nel migliore dei modi e le partite parlano chiaro. A tirargli su il morale ci pensa la EA Sports che su FIFA 22 gli regala una nuova carta. Per l’esterno/centrocampista arriva la versione “Road to the Final” relativa alla Conference League. Su questo aspetto è il secondo giocatore della Roma ad uscire dopo Smalling che si sta prendendo una bella fetta di upgrade. Ricordiamo che queste carte aumentano la loro valutazione con le vittorie e il passaggio del turno.

LA CARTA

87 di overall e una posizione in campo tutt’altro che scontata e che per una full Roma può fare gola. Maitland-Niles è piazzato come CDC, quindi per agire da mediano. Le caratteristiche e i valori ci sono tutti e sono molto competitivi. Si può giocare davanti alla difesa o mezzala grazie al workrate medio/medio. Al tiro non ci può andare avendo soltanto 68 di finalizzazione, ma il resto lo fa più che bene. 88 di velocità per un centrocampista è altamente competitivo, così come il passaggio (90 di corto) e il dribbling vista l’alta agilità. Perfetto per i contrasti in piedi, quelli che vanno per la maggiore in questo gioco, meno per l’aggressività. 80 è un valore medio, quindi non sarà un giocatore prettamente automatico come movimento (come i vari Kante etc).

CONSIDERAZIONI FINALI

È una carta molto utile che può essere facilmente ibridabile, naturalmente, in una Serie A e poi anche con giocatori inglesi come Bellingham o le Icon difensive (Ferdinand e Campbell i più usati). Il prezzo impone una prova visto che costa soltanto 130mila crediti. Lo stile intesa consigliato è “ancora” per andare a migliorare la forza e l’aggressività.