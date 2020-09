Fienga vede Dzeko, gli dirà di rimanere

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – E se fosse Zaniolo a bloccare la cessione di Dzeko? Le possibilità che il numero 9 non si muova dalla Roma aumentano, ieri non è stato convocato da Fonseca per il test di Frosinone, mentre oggi incontrerà Fienga per fare un punto della situazione. Il Ceo tira la palla dall’altra parte: se vorrà lasciare la Roma, dovrà essere lui a prendere la decisione e portare un’offerta da almeno 10 milioni. Dopo aver perso Zaniolo per infortunio però, i giallorossi non vogliono perdere anche il fuoriclasse della squadra. Un intermediario sta offrendo Olivier Giroud, che nei mesi scorsi è stato vicino alla Lazio e all’Inter, ma è un affare che non accende la fantasia della Roma: guadagna tanto ed è coetaneo di Dzeko. I problemi di abbondanza restano la priorità: ci sono ancora 27 giocatori in organico. Raggiunto l’accordo con il Cagliari per Federico Fazio sulla base di 3 milioni, ma i giallorossi dovranno pagare metà dell’ingaggio la prossima stagione.