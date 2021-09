Fienga aspetta il nuovo sindaco per lo stadio

Il Tempo (E.Zotti) – Per lo stadio la Roma aspetta il nuovo sindaco. Fino ad oggi tutti i candidati in corsa per il Campidoglio si sono detti favorevoli al nuovo impianto senza però entrare davvero nel vivo della questione, motivo che ha spinto il club ad attendere le elezioni prima di muovere nuovi passi.

Al momento sono circa dieci le possibili aree individuate – sia pubbliche che private – che verranno proposte alla nuova amministrazione: “Iniziando a lavorare subito dopo le elezioni da vicino con la nuova giunta – le parole del Ceo giallorosso Guido Fienga all’Ansa – congiuntamente passo dopo passo, noi crediamo fortemente che il progetto si possa approvare entro un anno dalla sua presentazione. Quello che ci aspettiamo dal nuovo sindaco è che i tempi siano all’altezza; come abbiamo visto un iter di approvazione troppo lungo rischia di far perdere significato al progetto stesso, alterando di fatto le condizioni per il suo successo ». L’intenzione della Roma è quella di costruire uno stadio da 45mila posti – non sono previste altre costruzioni – in una zona già servita da infrastrutture e trasporti pubblici.