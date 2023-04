Feyenoord, Slot: “Vogliamo la rivincita. Mourinho? Lo apprezzo, ma preferisco Guardiola”

Arne Slot, tecnico del Feyenoord, è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match di andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, in programma domani alle ore 18:45. Queste le sue parole:

Spera in una gara come quella di Conference?

“Quasi quasi me lo auguro, perché significa che con questo gruppo siamo in grado di creare occasioni anche contro la Roma. Quasi nessuna squadra ci riesce, bisogna cercare un ago in un pagliaio per riuscirci. Se la partita è un po’ equilibrata, spesso ci avviciniamo a loro. Poi dobbiamo essere bravi nel segnare. Si è detto che a Tirana non eravamo noi stessi, ma dopo aver visto la partita mi sono ricreduto”.

Su Mourinho. “Posso apprezzare Mourinho, nonostante sia un fan di Guardiola. L’ho già detto in passato. Se ti piace molto guardare il calcio di Guardiola, non significa necessariamente che non puoi apprezzare quello che fa un altro allenatore. La bacheca dei trofei di Mourinho parla da sola. Se c’è un allenatore bravo a vincere, è Mourinho. Si può trarre qualcosa anche da questo”.