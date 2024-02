Il Feyenoord scende in campo stasera per la 21ª giornata di Eredivisie e affronta lo Sparta Rotterdam. Nella gara è rimasto fuori l’attaccante Santiago Gimenez per infortunio. Lo ha reso noto il club tramite l’account su X. Il Feyenoord giovedì sera sarà impegnato nella sfida di Europa League contro la Roma.