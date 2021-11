Femminile, Verona-Roma 1-5. Doppietta di Paloma Lazaro

La Roma stravince sul campo del Verona per 5-1. Dopo la vittoria sul Sassuolo nel turno precedente in campionato, le giallorosse allenate da Alessandro Spugna vincono senza troppi problemi l’ottava giornata di Serie A. In gol al 9′ Paloma Lazaro, che poi replica al 76′, reti anche di Giugliano (27′), Andressa (35′, dal dischetto) e Serturini (59′). Gol sul finale per le padrone di casa con Cedeno (79′).