Femminile, Roma-Fiorentina 2-1. Scudetto per le giallorosse!

Pagine Romaniste – La storia è stata fatta. La Roma Femminile è campione d’Italia per la prima volta nella storia. Le giallorosse di Spugna non sbagliano il primo match point e superano 2-1 la Fiorentina in un Tre Fontane gremito e davanti anche alla nuova Ceo Souloukou. Greggi e capitan Bartoli firmano il successo che certifica un dominio assoluto sulle inseguitrici: la Juventus, privata ora del tricolore, è lontana ben 9 lunghezze. La Roma potrà incrementare le distanze: negli ultimi tre impegni affronterà Inter, Milan e proprio Juve con il tricolore virtualmente cucito sul petto.

TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami (70′ Di Guglielmo); Greggi, Giugliano; Serturini (70′ Glionna), Andressa, Haavi; Giacinti.

A disposizione: Ohrstrom, Landstrom, Ciccotti, Cinotti, Kramzar, Roman, Selerud.

Allenatore: Alessandro Spugna

FIORENTINA (4-3-3): Baldi; Jackmon, Agard (30′ Zamanian), Tortelli, Cafferata (70′ Erzen); Boquete, Severini, Breitner; Mijatovic, Hammarlund (70′ Kajan), Catena

A disposizione: Schroffenegger, Parisi, Kajan, Monnecchi, Longo, Vitale, Johannsdottir, Zamanian.

Allenatore: Patrizia Panico

Marcatori: 11’ Greggi, 53′ Mijatovic, 64’ Bartoli

Ammoniti:

Espulsi: 84′ Erzen (F)