La Roma Femminile porta a casa la terza vittoria consecutiva, battendo la Fiorentina al Tre Fontane per 1-0. Al 52′ Annamaria Serturini sigla la rete della vittoria, portando a 100 il numero dei gol segnati dalle giallorosse in casa in tutte le competizioni. La formazione allenata da Alessandro Spugna colpisce anche due pali con Giugliano e Glionna. La Roma si trova adesso a pari punti (19) in classifica con il Milan, che ha però una partita in meno.