La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Dopo aver rifiutato lo scorso anno Cagliari e Parma, e pochi giorni fa un possibile trasferimento al Genoa, ora Fazio parte alla riscossa. Il difensore ha comunicato alla Roma di voler adire alle vie legali per chiedere il reintegro in rosa. Ha un contratto fino al prossimo giugno e si sta allenando con gli altri giocatori in lista B. Nei prossimi giorni gli sviluppi su questa vicenda.