Europa League, il Siviglia non ci sta: presentato ricorso per la squalifica di Acuna

Una perdita pesante. Pesantissima. È quella che il Siviglia ha subìto nella semifinale di Europa League contro la Juventus quando Acuna è stato espulso. Il club di Monchi, però, non si dà per vinto. La società andalusiana ha infatti presentato un ricorso per ottenere l’annullamento della pena, permettendo così a Mandillibar di avere il terzino argentino nella finale di Budapest contro la Roma.

L’esito positivo, tuttavia, è considerato di difficile realizzazione dallo stesso: “Se si viene ammoniti per perdita di tempo e l’arbitro lo scrive, sarà difficile riaverlo con noi”, ha detto Mandillibar dopo il pareggio (0-0) contro il Real Betis, altra squadra incrociata dalla Roma nel percorso europeo.