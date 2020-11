Il prossimo avversario della Roma in Europa League, il Cluj, ha perso in campionato per 2-1 contro il Gaz Metan, una squadra che veniva da una serie non positiva di quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare. La gara tra giallorossi e rumeni avverrà all’Olimpico giovedì alle ore 18:55.