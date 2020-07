Europa e sorrisi

Il Tempo (T. Carmellini) – La Roma a Brescia fa il suo e torna a casa con tre punti pesanti, per classifica e morale. I giallorossi tengono a distanza Napoli e Milan, in attesa del loro scontro diretto, mantenendo un vantaggio importante per il quinto posto. Fonseca fa turnover contro le rondinelle e i risultati sono quelli sperati. Con il nuovo modulo la squadra produce gioco e soffre meno: contro Torregrossa e compagni è arrivato il secondo clean sheet da inizio 2020. La nota più lieta è poi il ritorno al gol di Nicolò Zaniolo: un’arma, molto potente, in più nelle mani del tecnico portoghese, anche in vista della fase finale di Europa League.