eSports FIFA 21, Smalling nel Team of the Week. Premiata la prestazione contro la Fiorentina

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – E’ tornato a Roma dopo una trattativa che sembrava non finire mai. Un tira e molla lungo mesi e mesi tra il club giallorosso e il Manchester United, ma proprio sul gong, con qualche brivido finale, Chris Smalling è tornato a vestire la maglia capitolina. E’ stato accolto come una star al suo arrivo a Ciampino, con un gigantesco sorriso da Fonseca e con grande felicità dai suoi compagni di squadra. Il perchè lo ha già dimostrato in queste due partite giocate, prima col CSKA Sofia e poi con la Fiorentina. Due clean sheet per la Roma, anche se la prima non l’ha completata essendo uscito nel secondo tempo. Una difesa più solida e sicura proprio grazie alla guida dell’inglese. Tutto questo gli è valso un posto nel Team of the Week su FIFA 21. La EA Sports, nonostante manchi la partnership con la Roma, l’ha premiato.

LA CARTA

Con 82 di valutazione è comunque una delle carte più intriganti in questa squadra. Le statistiche lo piazzano di diritto nel piccolo lotto dei difensori usabili della Serie A. Costa 28mila crediti, ma questo prezzo è destinato a calare piano piano che la gente lo troverà nei pacchetti, soprattutto nella giornata di domani. Il 71 in velocità è già un valore decente, anche se pecca in accelerazione con 62. Quindi attenzione a non lasciare tanto spazio in profondità perchè si rischia di non recuperare più l’attaccante. Buoni anche i punti in passaggio corto e lungo, rispettivamente 69 e 68. Ottimo l’82 in rilfessi e discreto il 70 in freddezza. La parte succosa arriva quando si parla di difesa, 85, e fisico, 84. Le valutazioni sono da difensore top con l’86 in aggressività a fare da chicca. Avremo uno Smalling che sarà molto vicino all’attaccante avversario potendo recuperare in fretta il pallone, ma soprattutto per non farlo girare e concludere facilmente in porta. Stile intesa da usare assolutamente “ombra” per andare a boostare la velocità.