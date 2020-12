Escluse lesioni per Veretout. Anche Mancini rientrerà nei prossimi giorni

Arrivano buone notizie da Trigoria. Secondo quanto riportato dal giornalista del Corriere dello Sport Jacopo Aliprandi, Jordan Veretout, infortunatosi nella gara contro il Napoli e cosrretto ad uscire nell’intervallo, non ha riportato lesioni. Questa mattina il centrocampista francese è andato a Villa Stuart per una visita che, come ha svelato Paulo Fonseca a Sky, ha scongiurato il peggio. Sospiro di sollievo dunque per l’allenatore portoghese che potrà riaverlo a breve. Ci sono grandi novità anche per Gianluca Mancini che potrà rientrare in pochi giorni. Il difensore aveva già una lesione prima del match e non ha avuto peggioramenti. Mancini e Veretout saranno dunque a disposizione, tuttavia salteranno la partita con lo Young Boys. L’obiettivo è la concovazione con il Sassuolo.