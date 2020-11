Emergenza in difesa: oggi gli esami a Ibanez e Mancini

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Guai a dirlo a Fonseca e alla società, perché la Roma attuale vuole costruire una mentalità vincente e questa passa anche dal saper reagire alle emergenze. Ma la squadra che domani partirà per Cluj dovrà fare a meno di due difensori centrali (Fazio e Kumbulla, ancora positivi al Covid) e non è sicura neppure di avere Ibanez e Mancini, usciti con fastidi muscolari dalla sfida con il Parma. Vista l’importanza della sfida di domenica al San Paolo con il Napoli, nessuno dei due giocherà se ci sarà anche il minimo pericolo nel freddo romeno. In Europa ci sarà di nuovo Smalling che ha smaltito la brutta intossicazione alimentare. Giocheranno con lui Juan Jesus e probabilmente Cristante, con Pau Lopez in porta.