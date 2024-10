La Roma torna dalla Svezia con 0 punti. La sconfitta per mano dell’Elfsborg è la prima sotto la gestione Juric, che si è affidato a un turnover che non ha funzionato. Anche i voti dei vari quotidiani sottolineano la totale assenza degli uomini più attesi. Soulé è ancora lontano da trovare la sua posizione migliore e lo si vede più per gli errori che per altro. Male anche Angeliño, autore di una prestazione opaca condita da una serie di errori tecnici non da lui. In attacco faticano tutti con Shomurodov troppo passivo e un Baldanzi, elettrico, ma autore del fallo del rigore decisivo.

Le pagelle dei quotidiani

La Gazzetta dello Sport:

Svilar 6,5, Celik 5,5, Ndicka 6, Hermoso 5, Saud 5, Pisilli 6, Paredes 5,5, Angelino 6, Soulé 5, Baldanzi 5, Shomurodov 5. El Shaarawy 5,5, Cristante ng, Dybala 5,5, Dovbyk 5, Pellegrini 6,5, Juric 5.

Corriere dello Sport:

Svilar 6, Celik 5,5, Ndicka 6, Hermoso 5, Saud 5, Pisilli 6, Paredes 5, Angelino 4,5, Soulé 4, Baldanzi 4,5, Shomurodov 5. El Shaarawy 5, Cristante ng, Dybala 5, Dovbyk 5, Pellegrini 6, Juric 4,5.

Il Messaggero:

Svilar 6,5, Celik 6, Ndicka 6, Hermoso 5,5, Saud 5, Pisilli 5,5, Paredes 5, Angelino 5, Soulé 4,5, Baldanzi 5,5, Shomurodov 5. El Shaarawy 6, Cristante ng, Dybala 5,5, Dovbyk 6, Pellegrini 6,5, Juric 5.

Corriere della Sera:

Svilar 6,5, Celik 6, Ndicka 5, Hermoso 4,5, Saud 5, Pisilli 6, Paredes 5, Angelino 5, Soulé 4,5, Baldanzi 5,5, Shomurodov 4,5. El Shaarawy 5,5, Cristante ng, Dybala 5,5, Dovbyk 5,5, Pellegrini 6,5, Juric 4.