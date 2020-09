E la Roma risponde con la difesa dei baby

Corriere dello Sport (R.Maida) – Un attacco di over 30 e una difesa di teenager. Guardi Mancini e lo guidichi un veterano, ma in realtà ha soltanto 24 anni. Ibanez poi 22 e il debuttante Kumbulla 20. Quest’ultimo non sarà Smalling, che Fienga spera di portare a Trigoria la prossima settimana, ma è sempre un giocatore su quale la società ha investito forte. Lo scorso campionato Kumbulla ha affrontato la Juventus per due volte perdendo l’andata e vincendo il ritorno. Alla Roma è arrivato 10 giorni fa e, dopo il rodaggio, si è visto consegnare subito un posto in squadra. Fonseca si fida di lui e lo conferma la decisione di schierarlo sul centrosinistra, come accadeva a Verona. Paragonando i reparti si scopre che la Roma ha un terzetto difensivo di 22 anni e il tridente offensivo di 32,6. Nel mix di Friedkin occorrono esperienza e freschezza per ottenere un sufficiente standard di competitività.