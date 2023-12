Il Messaggero (G. Lengua) – La Roma ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida contro la Juve, sabato all’Allianz di Torino: a Trigoria un bel po’ di tifosi. Mou ha applaudito i suoi per la “grande sessione” effettuata come fosse la “prima della stagione”, quindi, squadra concentrata e sul pezzo per la supersfida con i bianconeri, che Mou a Torino non ha mai battuto da allenatore della Roma. Il nodo per la sfida di sabato è Dybala, che si è presentato regolarmente a Trigoria nel post feste.

Ci sono ancora tre giorni pieni per capire se la Joya potrà rifarsi vivo contro la sua ex squadra e ieri si è visto in campo per un lavoro parziale (anche con il pallone) con il gruppo. Diciamo che la convocazione dovrebbe meritarsela. Mou ci spera, sa che anche Lukaku, per rendere al meglio, ha bisogno di avere vicino uno con le qualità tecniche dell’argentino.

Sabato scadranno le famose tre settimane che la Roma aveva pronosticato per il recupero dopo la risonanza effettuata all’i domani della gara con la Fiorentina. C’è ottimismo, insomma. Mou per restare aggrappato al carro che viaggia verso il quarto posto, ha bisogno di uscire dallo Stadium con un risultato positivo, contando su Paulo e su Lukaku. Presenti nella sessione di lavoro di ieri pomeriggio anche Renato Sanches e Marash Kumbulla. Mancini ha lavorato a parte.