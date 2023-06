Dybala: “Fiero di noi e di voi. Giocare per questa squadra è un onore” – FOTO

È un Paulo Dybala devastato quello uscito dalla Puskás Arena. L’argentino dopo la vittoria mancata contro il Siviglia si è lasciato andare ad un pianto commovente dopo la sofferenza. La Joya ha voluto condividere su Instagram i suoi pensieri e tutta le sue emozioni. Questo il messaggio:

“Fiero di NOI e Fiero di VOI, tutti i tifosi che ci hanno seguito fino a Budapest e chi ci ha supportato da casa e dall’Olimpico, a prescindere dall’esito, abbiamo dato il massimo! Giocare per questa squadra non è solo uno sport o un lavoro ma un ONORE. Abbiamo gioito insieme durante questo percorso ed anche pianto, lacrime di sofferenza che dimostrano il valore che abbiamo dato per questa gente. Forza Roma sempre”