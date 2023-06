Questa sera la Roma affronterà lo Spezia per quest’ultima gara stagionale. I ragazzi di Mourinho, reduci dalla finale persa contro il Siviglia, pieni di rammarico e rabbia vogliono ringraziare e salutare il pubblico che gli è sempre stato vicino. La gara di stasera è importante anche in vista del futuro giallorosso: una vittoria significherebbe Europa League, mentre pareggio o sconfitta potrebbero significare Conference League, il tutto dipenderà anche dal risultato della Juventus (a -1) contro l’Udinese. La Roma è tuttavia artefice del proprio destino, e per l’occasione vogliono esserci anche Dybala e Pellegrini.

A riportarlo è SkySport, con Angelo Mangiante che scrive: “Giocano Dybala e Pellegrini domani. Sono tornati a pezzi da Budapest, fisicamente e nell’anima. Potevano rinunciare allo Spezia, hanno scelto di giocare sul dolore. Ma vogliono dare un segnale forte all’allenatore. Stanno con lui, giocheranno per lui.”