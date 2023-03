Domenica arriva la Juve all’Olimpico

Il Tempo (M. Cirulli) – Mourinho concede un giorno di riposo ai suoi dopo la cocente sconfitta arrivata sul campo della Cremonese. Domani la squadra tornerà a lavorare in vista della prossima ravvicinata sfida di campionato: domenica sera all’Olimpico ci sarà infatti il big match contro la Juventus.

Nella giornata di giovedì al Centro Sportivo Fulvio Bernardini andrà in scena un allenamento di scarico, con la divisione tra chi ha giocato e chi invece è rimasto in panchina. Sarà fondamentale la gestione dei calciatori da parte dello staff: prima della sosta per le nazionali – programmata in seguito alla ventisettesima giornata – i giallorossi dovranno affrontare cinque partite in quindici giorni: oltre alla sfida contro i bianconeri, i giallorossi saranno impegnati due volte contro la Real Sociedad, giocare all’Olimpico contro il Sassuolo e nel derby di ritorno contro la Lazio, che nel frattempo ha scavalcato la Roma in classifica dopo il ko in Lombardia.