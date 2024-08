Tuttosport – Con l’imminente chiusura dell’operazione Kalulu (anche se nel calcio prima delle firme è meglio non sbilanciarsi mai…) la presenza di Tiago Djalò diventa sempre più in bilico. Il portoghese è arrivato a gennaio, anticipando l’Inter che avrebbe voluto prenderlo in estate a parametro zero, ma a Torino non ha trovato spazio e adesso è sul mercato. Può tornare in patria, magari all’interno dei discorsi con il Porto per gli esterni difensivi, su tutti Cisco Conceicao che potrebbe partire anche in prestito. Ma sulle tracce di Djalò ci sarebbe anche un’altra formazione di Serie A, la Roma.