Dietrofront Ancelotti: no al Brasile. Ecco il motivo 

Sembrava tutto fatto, ma nelle ultime ore è arrivata la frenata. Decisiva, molto probabilmente. Certo di lasciare il Real Madrid a fine stagione, con il quale manterrà un rapporto vista l’offerta per ricoprire il ruolo di ambasciatore, Carlo Ancelotti sembrava destinato al Sudamerica. Ad attenderlo la panchina del Brasile, da tempo sulle tracce di Carletto.

Nelle ultime ore tutto sembrava in ordine per celebrare il matrimonio tra le parti, tanto che si stava organizzando l’arrivo di Carletto in terra brasiliana. Arrivo che però mai ci sarà. Ancelotti infatti ha rifiutato l’offerta della CBF. In serata l’allenatore del Real ha rispedito al mittente l’offerta messa sul piatto da Ednaldo Rodrigues, presidente della federazione carioca.

Dietro al “no” c’è un’altra offerta giunta che ha fatto ripensare Ancelotti. Dall’Arabia, infatti, sono pronti a convincere Re Carlo con uno stipendio da capogiro: ben 50 milioni di euro netti a stagione. A riportarlo è Marca.

Già a dicembre 2013 Carletto aveva aperto le porte all’Arabia. Dopo la decisone del celebre golfista spagnolo Jon Rahm di aderire alla Superlega araba per 500 milioni, i giornalisti iberici chiesero ad Ancelotti se avrebbe fatto lo stesso. Tra il serio e l’ironico, la risposta fu: “Andrei a piedi”. Detto, fatto.