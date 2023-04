Di Francesco: “Mourinho ha gestito con esperienza la partita. Dybala è straordinario”

Eusebio Di Francesco, ex tecnico della Roma, è stato ospite in collegamento su Sky Sport. Ecco una parte delle sue dichiarazioni sul match contro il Feyenoord:

“Mourinho ha gestito con tranquillità ed esperienza la partita, anche se il gol è stato fatto al 90′. Ovviamente avrebbe preferito fare gol prima, ma nei supplementari l’ha gestita benissimo e ha messo in campo un giocatore che fa la differenza. Ieri Dybala non ha spinto tantissimo, infatti due/tre volte ha evitato di forzare. Dybala è straordinario, può determinare la partita da un momento all’altro. Ha trovato l’allenatore e l’ambiente giusto per tornare a essere protagonista”.