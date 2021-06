Da Isak a Daka: caccia alla punta

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Sarà una settimana importante per Tiago Pinto che avrà più di un colloquio per sbloccare il mercato in entrata. Si comincerà con Alessandro Lucci, agente di Dzeko e Florenzi. Mourinho ha dato il suo gradimento per la permanenza del bosniaco: la sua presenza nella rosa sarebbe un valore aggiunto per qualità e carisma. Inevitabilmente l’attaccante dovrà anche adattarsi ad un ruolo diverso da quello di titolare inamovibile.

La Roma comprerà un altro attaccante e ci sarà turnover e tutti dovranno dare il loro contributo. La decisione spetterà a Dzeko e dovrà prenderla il prima possibile. Pinto studia i vari profili da Isak a Daka mentre Azmoun è vicino al rinnovo con lo Zenit. Belotti è ancora in cima. Pinto poi vuole chiudere l’affare Xhaka prima della fine dell’Europeo. I due club vivono una situazione di stallo: entrambi sanno che l’affare si chiuderà però nessuno dei due vuole fare uno sforzo economico in più.