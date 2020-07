Da Fazio a Cristante, le comparse sono sparite

Il Messaggero (G.Lengua) – L’unica nota positiva è che i tifosi della Roma non hanno assistito dal vivo all’umiliazione andata in scena all’Olimpico. Fonseca ha deciso di fare turnover in vista del Napoli, sottovalutando l’Udinese di Gotti che non sembrava quella che tra le due lotta per non retrocedere. Bruno Peres, riportato a Roma da Petrachi quasi come fosse un trofeo, ha mostrato tutti i suoi limiti.

Fazio sbaglia le marcature, è lento, impreciso e inadeguato. L’argentino è un esubero da 2.5 milioni a stagione che ha ancora un anno di contratto e che Baldini deve sbrigarsi a piazzare a qualche squadra senza grandi pretese. Diawara è sembrata il fantasma di quello visto prima del Coronavirus. Perotti invece è stato semplicemente il peggiore in campo.