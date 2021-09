Costanzo: “Mourinho grande comunicatore, mi ricorda Capello”

Maurizio Costanzo, advisor esterno per la comunicazione della Roma, è intervenuto a Tele Radio Stereo. Queste le sue parole sul ruolo delle radio romane, ma anche sulla figura di Josè Mourinho:

“Il ruolo delle radio che si occupano della Roma è importantissimo, lo voglio sempre ricordare, perché tanta gente vi ascolta. Proveremo ad organizzare una giornata dove un nostro giocatore potrà intervenire sulle varie frequenze radiofoniche. Stiamo pensando anche ai più giovani: ad esempio lunedi si riapriranno le scuole e la nostra mascotte andrà a trovare gli studenti di un istituto. Vorremmo inoltre mettere in calendario una giornata dedicata alla donazione del sangue. L’intento è di avvicinare ulteriormente la nostra squadra alla gente. Mourinho? Un grande, non solo come allenatore, ma anche come comunicatore. Io ho conosciuto bene Capello e Josè me lo ricorda molto per il suo modo di fare”.