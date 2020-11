Coronavirus, il Bollettino del Ministero della Salute: 753 decessi nelle ultime 24 ore

Il Ministero della Salute ha condiviso il consueto bollettino contenente gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 743.168, con 34.282 nuovi casi rispetto a ieri, a fronte di 234.834 tamponi effettuati, per un totale di 1.272.352 casi da inizio pandemia. Oggi si registrano 753 nuovi decessi, 47.217 in tutto. I guariti sono invece 481.967 (+24.169 nelle ultime 24 ore). Sono 488 i nuovi pazienti ricoverati, di cui in 58 in Terapia Intensiva.