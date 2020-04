Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile. 1941 casi positivi in più. 1022 i nuovi guariti

Come ogni giorno ormai da quasi un mese a questa parte, alle 18.00, il capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, comunica i nuovi dati per quanto riguarda l’aumento dei casi di Coronavirus nel paese. I dati di oggi portano i nuovi casi positivi sotto la soglia dei 2000. Il numero esatto è di 1941 che porta il totale di persone positive al Coronavirus a 93187. Sono 1022 i nuovi guariti mentre i deceduti sono 636. Per il terzo giorno consecutivo scende il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (-79).