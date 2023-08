Corriere della Sera (G. Piacentini) – Nonostante le polemiche per il caroprezzi, in meno di 24 ore sono stati venduti 10mila biglietti per Roma-Milan del 1 settembre. Esaurita la Curva Nord. Considerando che da quest’anno la capienza dell’Olimpico è ridotta a circa 58 mila posti escluso il settore ospiti ne mancano 8 mila al sold-out. Da domani mattina alle 10 partirà la vendita libera per i mini abbonamenti per le Coppe.