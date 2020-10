Il Covid non molla la presa e colpisce anche il calcio femminile. La partita tra Roma CF e Roma Femminile di Coppa Italia è stata rinviata per la positività di tre membri dello staff della squadra di Betty Bavagnoli. Le ragazze sono già in isolamento fiduciario.

❌ Rinviata la nostra gara d'esordio in Coppa Italia in casa della Roma CF#ASRomaFemminile https://t.co/licr8Dn6uh pic.twitter.com/Ck7CSmORY3 — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) October 31, 2020