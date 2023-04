Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Roma si giocherà il 25 aprile a Salerno

Con un comunicato ufficiale la Lega di Serie A ha svelato data e orario della finale di Coppa Italia Primavera tra Roma e Fiorentina. La squadra di Guidi affronterà la viola in finale il 25 aprile presso lo stadio Arechi di Salerno, il calcio d’inizio è fissato alle 20.30. I giallorossi sono arrivati all`ultimo atto della competizione dopo aver sconfitto 1-0 l’Inter in semifinale, mentre la Fiorentina, alla sua quinta finale consecutiva, ha superato 3-2 il Genoa. La formazione allenata da Alberto Aquilani cercherà di conquistare il suo quinto titolo consecutivo, l`ottavo complessivo. Per la Roma sarebbe invece il sesto successo in Primavera TIM Cup.