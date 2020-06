Roma, sono 24 i convocati di Fonseca. Out Pau Lopez, Santon, Jesus e Zaniolo

Sono 24 i convocati di Fonseca per il match di domani contro il Milan. La gara coi rossoneri è in programma per le ore 17:15 di domani. Fuori dalla lista Pau Lopez, Jesus, Santon e Zaniolo. Questo l’elenco completo:

PORTIERI

Cardinali, Fuzato, Mirante.

DIFENSORI

Zappacosta, Smalling, Kolarov, Fazio, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez.

CENTROCAMPISTI

Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

ATTACCANTI

Dzeko, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.

📋 Ecco i nostri convocati per #MilanRoma ⚡️ 🐺 Gli stessi 24 della partita di mercoledì contro la Samp#ASRoma pic.twitter.com/LqOIqWULze — AS Roma (@OfficialASRoma) June 27, 2020