La Nazione (P. Grilli) – Tutti lo aspettano. Pretendenti e avversari. Proprio come accadde con Max Allegri nel 2021. Antonio Conte è pronto al ritorno. E dovrà essere in A, dopo l’esperienza in Premier al Tottenham e una dichiarata volontà di riavvincinarsi al nostro campionato. Non un “downshift”, come si usa dire oggi, una scalata di marcia: ma, anzi, il ravvivare il fuoco dell’antica passione. Le big italiane, specialmente quelle a caccia di un riscatto immediato – leggasi scatto vincente – sono tutte alla finestra.

Pioli potrebbe salutare il Milan a giugno e secondo gli esperti di Snai e Sisal il favorito nella successione sarebbe proprio l’ex Juventus e Inter, offerto a 2,25. Ma non c’è solo il Diavolo. “Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza”, disse Conte alla trasmissione Rai “Belve” a ottobre.

La Roma dei Friedkin starebbe già pensando ad un profilo per la prossima stagione, qualora De Rossi non dovesse ottenere il prolungamento di contratto. Conte è il primo nome sulla lista della proprietà americana e proposto sempre a 2,25 dai bookie. Si sale a 4,50 per l’ipotesi Napoli, con Mazzarri lontano dalla riconferma a 7,50.