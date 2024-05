Corriere della Sera (M. Colombo, M. Scozzafava) – L’operazione Conte va avanti spedita ma in totale riservatezza. Il Napoli e il tecnico leccese hanno raggiunto infatti anche l’intesa economica, l’ex Tottenham ha mostrato ragionevolezza rispetto all’ingaggio record per il club e ai bonus (6,5 a stagione contro gli 8 richiesti inizialmente).

Anche il mercato gioca un ruolo importante: Conte non avrà Osimhen e il suo nome come centravanti lo ha già fatto: Romelu Lukaku, il suo uomo di riferimento, sempre leader con lui. L’accordo va trovato col Chelsea, proprietario del cartellino del belga e interessato ad Osimhen, che a sua volta vuole andare in Premier, ma non disposto a pagare l’intera clausola di 130 milioni. La contropartita tecnica può andar bene al Napoli ma va discussa. Italiano, è invece il favorito a raccogliere l’eredità di Motta a Bologna.