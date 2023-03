Chiesa vede Roma: voglia di chiudere il cerchio stregato

Tuttosport (P. Pirisi) – La qualità del tempo trascorso in campo, in questo momento, conta più di qualsiasi altra cosa. Federico Chiesa ha capito quale fase sia vivendo e si è perfettamente calato nella parte. Non era facile. Perché dopo l’infortunio partito a gennaio 2022 rientrare fa spesso rima con scalpitare.

In questo momento, però, si è reso conto di non poter giocare tutte le partite da titolare. Intanto, Chiesa spacca la partita in corso d’opera. Può moltiplicare l’apporto alla squadra soltanto se fisicamente è al top: questa è la strada che sta percorrendo, per cui arriverà presto al traguardo.

Allegri potrebbe riproporlo dall’inizio all’Olimpico contro la Roma, nello stadio in cui nella passata stagione si ruppe il crociato del ginocchio sinistro dopo uno scontro di gioco con Smalling. Chiesa ha un conto in sospeso con la fortuna, che vorrebbe riscuotere proprio contro i giallorossi.