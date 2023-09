Ieri sera si sono sfidate Manchester City e Stella Rossa, match valido per la prima giornata di Champions League. La gara era iniziata male per gli uomini di Guardiola che al 45′ erano sotto di un gol. Ma non c’è stato nulla da fare per la squadra di Belgrado: il City vince per 3-1 con la doppietta di Alvarez e il sigillo finale di Rodri. Proprio l’argentino Alvarez, in occasione del gol del pareggio, ha esultato con la “Dybala mask” del giallorosso e connazionale Paulo Dybala. Anche la Joya lo scorso anno dopo un goal alla Sampdoria ha esultato alla Spiderman per l’amico con cui ha vinto il Mondiale in Qatar.