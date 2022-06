Celik, si stringe. Per Frattesi serve la cessione di Veretout

Il Messaggero (S. Carina) – L’arrivo di Matic è soltanto il primo tassello della nuova mediana che ha in mente Josè Mourinho. L’altro obiettivo – oltre al regista (i preferiti sono Douglas Luiz e Neves) – rimane Frattesi. La Roma attende di cedere Veretout (che ha mercato in Ligue 1) per poi sferrare l’affondo decisivo per l’ex prodotto del vivaio. A Trigoria, potendo usufruire del 30% sulla rivendita, contano di non andare oltre i 20 milioni inserendo come parziale contropartita il cartellino di Felix.

Se per Solbakken il discorso è rimandato a metà luglio e ieri è stata smentita l’ennesima suggestione estiva legata stavolta a Gundogan, si cerca di stringere per Celik. Parti al lavoro: c’è da limare la differenza di 4 milioni che separano domanda (10) e offerta (6). Ìn uscita si attendono offerte concrete per i calciatori che non rientrano nei piani dello Special One. Tra questi, solo sondaggi per Carles Perez (Maiorca e Villarreal) e Diawara (da un paio di club in Bundesliga).